Красноярск, 16 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Сюрприз преподнесёт жителям Красноярска погода в начале новой рабочей недели. По данным Среднесибирского УГМС, утром и днём 17 января в городе ожидается небольшой снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оттепель

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«Ветер южной четверти ночью 2−7 м/с, днем 4−9 м/с. Температура воздуха ночью — 10,-12°, днем 0,+2°, оттепель», — сообщили в управлении.

На дорогах возможна гололедица.

Добавим, что сегодня, 16 января местами в регионе температура поднимается до −1…−2 градусов.