Кызыл, 16 января, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Туве зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это более чем вдвое превышает показатели предыдущих суток и близко к уровню начала декабря 2021 года. Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле и Кызылском районе, где выявили 21 и 14 носителей соответственно. Таким образом, общее число подтверждённых случаев с начала года достигло 222.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 151 больных, в том числе с лабораторно-подтверждённым диагнозом — 140, детей — 13, беременных — 15. К аппарату ИВЛ подключено 3 больных. В тяжёлом состоянии 26 человек», — отметили в минздраве.

Занятость коечного фонда для ковид-больных достигла 88,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о появлении первых случаев заражения новым штаммом «Омикрон». Диагноз подтвердился у жителей, вернувшихся в начале января из Индии.