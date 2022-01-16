Челябинск, 16 января, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Челябинской области зарегистрировано ещё 215 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировано уже 151 676 случаев заражения. Выздоровели 141 993 пациента.

Число больных COVID-19 увеличилось и составляет 1990 человек. Скончались от ковида ещё пять граждан.