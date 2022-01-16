Чита, 16 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 16 января, от коронавируса первым компонентом вакцины привит 599 531 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Известно, что 558 361 человек полностью вакцинирован и 126 533 забайкальца привиты повторно.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 января введена проверка кодов на входе в ТЦ, ТК, ТРЦ, и при обслуживании посетителей на объектах непродовольственной группы товаров. С 13 января эти объекты разрешено посещать и забайкальцам, не имеющим QR-кода o вакцинации или перенесенном заболевании, но только в том случае, если гражданин отправился в аптеку или продуктовый магазин.

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