Красноярск, 16 января, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Система здравоохранения Красноярского края активно готовится к новой волне пандемии коронавируса, которая ожидается с приходом штамма «Омикрон». Как сообщает на своём телеграм-канале депутат заксобрания края Илья Зайцев («Единая Россия»), об этом заявил глава регионального минздрава Борис Немик.

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По мнению министра, новая волна будет начаться уже через две недели.

«Основная проблема нового штамма — его заразность. Это будет глобально массовая волна, в разы больше тех, что мы уже пережили», — передаёт депутат слова министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе был разработан план противодействия штамму «Омикрон». В частности, «для оперативного реагирования принято решение направлять 10% положительных тестов на ковид на определение штамма коронавируса в федеральную лабораторию в Красноярске».

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