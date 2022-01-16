Улан-Удэ, 16 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Бурятии суточный прирост носителей коронавируса продолжает увеличиваться. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки подтверждён 141 новый случай заражения.

Region.tver.ru Анализ на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию — трансляция»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 115 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 78 443, 46% из которых зарегистрировано в столице региона Улан-Удэ. Излечились от COVID-19 к настоящему времени 73 499 человек, в том числе 99 за последние сутки.