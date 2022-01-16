Барнаул, 16 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 16 января, вновь не стали информировать о темпах вакцинации от COVID-19. Причина, как следует из официального сообщения, всё та же: «По техническим причинам выгрузка данных по привитым временно невозможна».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января прививки в регионе получили 1 180 000 человек из более двух миллионов жителей.

Из общего числа привитых 53 525 жителей региона получили первую прививку. Число полностью привитых граждан составляло 1 065 950. Также известно о 60 525 ревакцинированных.

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