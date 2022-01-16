Иркутск, 16 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 16 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7345 человек, причём 16 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 161 876 (+347 за сутки). Госпитализированы 1889 (+12 за сутки).

В то же время излечились 151 139 пациентов (+182 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 597 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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