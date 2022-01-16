Москва, , 06:10 — REGNUM Один человек погиб, ещё один пострадал в результате пожара в ресторане в центре Москвы. Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар LoggaWiggler

Возгорание произошло в двухэтажном здании ресторана, расположенном в пристройке к дому на Шелепихинской набережной, 34, корпус 1. По предварительным данным, горела мебель, общая площадь пожара составила 50 кв. метров.

Ликвидация пожара произошла в 04:32 мск. Причина и обстоятельства возникновения пожара, в результате которого погиб человек, устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в МЧС была названа причина пожара в развлекательном клубе в Ярославле.

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