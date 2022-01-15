Луганск, , 22:21 — REGNUM Ряд пострадавших в результате украинской агрессии объектов в столице Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе разрушенную в результате обстрелов со стороны ВСУ летом 2014 года школу № 7 и подорванный диверсантами путепровод в районе парка имени 1 Мая, посетили итальянский журналист Алессандро Кассиери и члены его съемочной группы. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Флаг ЛНР Neolexx

«При работе с иностранными журналистами мы рассчитываем донести до международной общественности реальную картину происходящего в ЛНР и обозначить истинную причину, почему не работают пункты пропуска, — подчеркнула Кобцева. — А вина лежит на украинской стороне».

По ее словам, Украина саботировала предложения «нормандского формата», где было рекомендовано открыть дополнительные коридоры.

Как передавало ИА REGNUM, 14 января в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в результате обстрела украинскими силовиками территории ЛНР погиб военнослужащий Народной милиции республики.