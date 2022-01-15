Градец-Кралове, Чехия, , 21:54 — REGNUM 26-летний российский нападающий Никита Щербак, ранее выступавший за «Монреаль» и «Авангард», подписал контракт с чешским «Маунтфилдом». Об этом сообщили на официальном сайте клуба из Градец-Кралове.

«Мы постоянно следим за рынком игроков на предмет возможного пополнения состава, включая возможность обмена внутри экстралиги. Подходящей возможности в Чехии не было, поэтому мы выбрали несколько иностранных игроков, среди которых приоритетным стал Никита», — заявил генеральный менеджер «Маунтфилда» Алеш Кмоничек.

В текущем сезоне Никита Щербаков принял участие в 25-ти матчах за «Банска Бистрицу», в которых набрал 21 (6+15) очко.