Анкара, 15 января, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Объем внешней торговли Турции достигает уже $500 млрд. Об этом 15 января заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии одного из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов в западной провинции Айдын.

Jpgazeta.ru Реджеп Тайип Эрдоган

«Вопреки пандемии в нашей стране открылись 2,7 млн рабочих мест, — цитирует Эрдогана Anadolu Ajansı. — Объем экспорта Турции по 75 направлениям обновил исторические рекорды».

По его словам, в стране наблюдается «активный экономический рост» на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все регионы Турции вскоре объединит система скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения.