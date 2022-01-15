Амстердам, , 21:19 — REGNUM 24-летний бразильский фланговый нападающий амстердамского «Аякса» Давид Нереш стал игроком «Шахтера». «Горняки» заплатили нидерландскому клубу 12 миллионов евро за трансфер футболиста.

Футболисты «Аякса» Ajax.nl

На данный момент трансферная стоимость Давида Нереша, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Соглашение бразильского нападающего с «Шахтером» рассчитано на пять лет до 31 декабря 2026 года.

В текущем сезоне Давид Нереш принял участие в пятнадцати матчах за «Аякс» в рамках Эредивизи 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В пяти турах групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА бразилец забил один гол.