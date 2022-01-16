Москва, 16 января, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Со слабыми плохо разговаривают, для усиления России необходима новая политика и новый курс. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Kremlin.ru Геннадий Зюганов

«Первый подход — это полноценный диалог, поиск решения в соответствии со сложившейся задачей. А время требует нового курса, нового образа будущего, ясных целей, политической воли, профессиональных кадров и сильной команды — во всех речах президента это звучит», — отметил Зюганов.

По его убеждению, спасти положение еще возможно.

«Моя личная точка зрения: у президента Путина нет сейчас другого выхода, кроме как внутри страны предложить новый курс и новую политику. Извне ничего не изменится, какие бы бумажки им ни писали, — со слабыми плохо разговаривают, тем более они нас никогда не слушали, а когда мы слабели, нас всегда просто душили», — привел он аргументы.

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