Вашингтон, 15 января, 2022, 20:17 — ИА Регнум. 18-летняя американская киноактриса Сторм Рейд, ставшая известной благодаря роли в успешном сериале «Эйфория», присоединилась к актерскому составу сериала HBO по мотивам видеоигры The Last of Us. Об этом сообщило издание Deadline.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Также сообщается, что Сторм Рейд сыграет девочку-сироту по имени Райли Абель — главную подругу главной героини Элли Уильямс. В оригинале Райли сопровождает Элли до того, как она встречает Джоэла Миллера.

Помимо Сторм Рейд в сериале снимаются Педро Паскаль («Мандалорец»), Нико Паркер («Третий день»), Белла Рэмси («Сопртивление», «Игра престолов»), Мерл Дэндридж («Обмани меня»), Гэбриэл Луна («Настоящий детектив») и другие. В декабре к актерскому составу присоединится Ник Офферманн («Фарго»).