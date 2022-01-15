Сторм Рейд сыграет Райли в сериале по The Last of Us
Вашингтон, 15 января, 2022, 20:17 — ИА Регнум. 18-летняя американская киноактриса Сторм Рейд, ставшая известной благодаря роли в успешном сериале «Эйфория», присоединилась к актерскому составу сериала HBO по мотивам видеоигры The Last of Us. Об этом сообщило издание Deadline.
Также сообщается, что Сторм Рейд сыграет девочку-сироту по имени Райли Абель — главную подругу главной героини Элли Уильямс. В оригинале Райли сопровождает Элли до того, как она встречает Джоэла Миллера.
Помимо Сторм Рейд в сериале снимаются Педро Паскаль («Мандалорец»), Нико Паркер («Третий день»), Белла Рэмси («Сопртивление», «Игра престолов»), Мерл Дэндридж («Обмани меня»), Гэбриэл Луна («Настоящий детектив») и другие. В декабре к актерскому составу присоединится Ник Офферманн («Фарго»).