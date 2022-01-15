Норидж, Великобритания, 15 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. 15 января «Норвич Сити» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Эвертоном» со счетом 2:1. Игра проходила в Норидже на стадионе «Карроу Роуд».

Www.nufc.co.uk Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес

Первый мяч на шестнадцатой минуте встречи в свои ворота забил защитник «ирисок» Майкл Кин — 1:0. Через две минуты 20-летний нападающий сборной Ирландии Адам Ида удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 60-й минуте бразильский форвард Ришарлисон сократил отставание «Эвертона» — 2:1.

Желтые карточки: Майкл Кин 47', Джон Сарджент 50', Макс Эронз 66', Теэму Пукки 70'. На матче работала бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли.

«Норвич Сити», одержав третью победу и набрав тринадцать очков, обошел «Бернли» и «Ньюкасл» и поднялся на восемнадцатое место. «Эвертон» с девятнадцатью очками остался на пятнадцатом месте.

В последний раз «Норвич Сити» одерживал победу 20 ноября 2021 года в матче 12-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (2:1).