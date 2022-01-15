Оренбург, 15 января, 2022, 19:55 — ИА Регнум. В Оренбургской области 14 января зафиксировали 105 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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35,2% новых пациентов являются гражданами в возрасте от 18 до 44 лет. Всего в регионе выявили уже 109 372 заразившихся.

Выздоровели уже 99 139 человек. А скончались от COVID-19 3537 пациентов.