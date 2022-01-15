В Курганской области выявили уже более 52 тыс. носителей коронавируса
Курган, 15 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. В Курганской области 14 января зафиксировали 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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35 из них обнаружено в Кургане. Остальные случаи зарегистрированы в ряде других территорий.
Всего в регионе обнаружили уже 52 038 случаев COVID-19.