Токио, , 19:15 — REGNUM На побережье Японии обрушилось цунами вслед за извержением вулкана, которое произошло в королевстве Тонга, сообщает 15 января Japan Times.

Цунами в Японии Lagranepoca.com

Отмечается, что волны обрушились на берег через несколько минут после того как было выпущено предупреждение о цунами.

Также сообщается, что высота волн на группах островов Амами и Токара может достигнуть трёх метров. Под районы цунами попали побережья от северо-востока острова Хонсю до Окинавы.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в западной части Японии произошли подземные толчки магнитудой 4,7, сообщает национальное метеорологическое управление. Эпицентр землетрясения располагался в районе префектуры Кагосима. Очаг подземных толчков — на глубине 30 км.