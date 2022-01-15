Брюссель, 15 января, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Евросоюз 14 января начал учения по предотвращению кибератак, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Отмечается, что сценарий учений предполагает условную атаку на фиктивную энергетическую компанию Финляндии

Симуляция кибератаки стала частью масштабных учений Евросоюза по кибербезопасности, в ходе которых странам придется столкнуться в том числе с «атаками» на различные системы и цепочки поставок.