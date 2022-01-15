Тюмень, 15 января, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Тюменской области 14 января зафиксировали 269 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявлено уже 93 093 заразившихся. Вылечились 83 257 пациентов.

26 граждан подключены к аппаратам ИВЛ, добавили в штабе.