В Тюменской области выявили уже более 93 тыс. носителей коронавируса
Тюмень, 15 января, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Тюменской области 14 января зафиксировали 269 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе выявлено уже 93 093 заразившихся. Вылечились 83 257 пациентов.
26 граждан подключены к аппаратам ИВЛ, добавили в штабе.