Ханты-Мансийск, 15 января, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Югре 14 января обнаружили ещё 251 заразившегося коронавирусом. Эти данные 15 января приводит оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «"Омикрон» неприятно удивит, пятая волна COVID накрывает Россию — трансляция»

У 26 новых пациентов выявили пневмонию. Ещё у 217 зафиксировали ОРВИ.

Всего в регионе лабораторно подтвердили уже 97 997 случаев заражения. Вылечились 92 969 человек, а от COVID-19 скончались уже 2088 граждан.