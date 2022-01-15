Лондон, , 17:50 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес провел серию встреч с коллегами из Финляндии, Швеции и Норвегии. Об этом говорится в распространенном заявлении минобороны Британии.

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«Мои дискуссии на этой неделе были напрямую посвящены углублению двусторонних отношений, общей безопасности и последствиям российской агрессии в отношении Украины», — цитирует его британское военное ведомство.

Он добавил, что «переговоры ясно дали понять, что российское вторжение на Украину стало бы стратегической ошибкой, нарушением самых базовых свобод и суверенитета».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США якобы узнали о сроках «вторжения» России на Украину, которое, вероятно, может быть осуществлено по «сфабрикованному поводу». При этом Псаки не предоставила никаких доказательств своих утверждений.