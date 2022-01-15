Салехард, 15 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 14 января зафиксировали ещё 113 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 62 757 случаев заражения. 188 граждан госпитализированы, в том числе 24 находятся в тяжёлом состоянии.

Выздоровели 58 816 пациентов. От COVID-19 скончались уже 970 человек.