Ньюкасл, Великобритания, , 17:40 — REGNUM «Ньюкасл» объявил о трансфере 30-летнего форварда «Бернли» и сборной Новой Зеландии по футболу Криса Вуда. «Сороки» заплатили «Бернли» 30 миллионов евро за трансфер футболиста. При этом портал transfermarkt оценивает Вуда в 6 миллионов евро.

Крис Вуд Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Крис Вуд, выступая за «Бернли», принял участие в семнадцати матчах чемпионата Англии по футболу, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Кристал Пэлас», «Брентфорда» и «Лидс Юнайтед».

Сегодня, 15 января, «Ньюкасл» в матче 22-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Уотфордом». Встреча пройдет в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Ранее Крис Вуд выступал за «Вест Бромвич», «Барнсли», «Брайтон», «Бирмингем», «Бристоль Сити», «Милуолл», «Лестер», «Ипсвич Таун» и «Лидс Юнайтед».