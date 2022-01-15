Кёльн, Германия, 15 января, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Сегодня, 15 января, в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» «Кельн» в матче девятнадцатого тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Uwe Bassenhoff Роберт Левандовски

Бригада арбитров: Тобиас Вельц | Мартин Томсен | Рафаэль Фольтин | Роберт Кемптер | Бенджамин Бранд.

Стартовые составы команд:

«Кельн»: Марвин Швабе, Бенне Шмиц, Тимо Зюберс, Йонас Хектор, Лука-Яннис Килиан, Салих Озкан, Флориан Кайнц, Ондржей Дуда, Луис Шауб, Марк Ут, Антони Модест.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Марсель Забитцер, Йозуа Киммих, Бенжамен Павар, Марк Рока, Корентен Толиссо, Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Роберт Левандовски.