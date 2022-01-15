Токио, , 16:34 — REGNUM Медики японского университета Кэйо провели первую в истории успешную операцию по лечению травмы позвоночника с применением стволовых iPS-клеток. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Стволовые клетки Pixabay.com

Также сообщается, что пациенту пересадили около 2 миллионов нервных клеток и на данный момент он проходит реабилитацию в токийском медицинском центре Мураяма. При этом возраст и пол прооперированного не уточняется.

В ходе пресс-конференции профессор физиологии и нынешний декан медицинской школы Университета Кэйо Хидэюки Окано заверил, что состояние человека после операции очень хорошее. Ближайшие три месяца специалисты будут собирать информацию о состоянии здоровья пациента.