Москва, , 00:01 — REGNUM Преобразовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) в фонд ликвидации бедности предложил депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Нилов Duma.gov.ru

«Фонды пухнут, отчётность замечательная, а люди мрут, бедность растёт, нищета растёт — может быть, нам действительно вот этот великий Фонд национального благосостояния надо сначала преобразовать в фонд ликвидации бедности и нищеты в стране, а потом будем о благополучии мечтать?» — предложил Нилов.

Средства парламентарий предложил направить на ликвидацию бедности.

По состоянию на 1 декабря 2021 г. объем ФНБ составил 13 886 331,2 млн рублей или 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год.

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