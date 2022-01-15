Гватемала, 15 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Согласно опубликованному центром Gallup рейтингу американских лидеров, рейтинг общественного одобрения президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи за два года пандемии упал с 80% до 20%. Об этом 14 января сообщило новостное агентство Prensa Latina.

(сс) Gobierno de Guatemala Алехандро Джамматтеи

Система здравоохранения не сумела справиться с пандемией из-за плачевного состояния больниц и низкой квалификации медработников. Вакцинацию прошли 4,9 миллиона человек из 12 миллионов населения, а по показателям смертности страна лидирует среди всех американских стран. Кроме того, правительство не сумело наладить регулярные поставки вакцин.

Отсутствие решительных действий привело к массовым летним забастовкам и блокадам. Население также недовольно отсутствием во время пандемии борьбы с голодом, которому подвержено 49,8% граждан, и отсутствием прогресса в борьбе с коррупцией.