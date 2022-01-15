Жертвами COVID-19 стали ещё 13 жителей Омской области
Омск, 15 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки подтверждено 13 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в федеральном оперштабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 3334 жителя региона.
Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 133 838. За минувшие сутки выявлено 242 новых носителя. Выздоровели к настоящему времени 126 108 человек, в том числе 377 за сутки.