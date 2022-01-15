Вашингтон, 15 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Достигшие рекордного уровня в 2021 году поставки ноутбуков начнут снижаться в 2022 году. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании TrendForce.

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Пандемия новой коронавирусной инфекции привела к быстрому росту рынка ноутбуков и других вычислительных устройств. В 2020 году поставки портативных компьютеров в сравнении с 2019 годом выросли на 28,7%.

В 2021 году во всём мире было продано 240 млн портативных компьютеров, включая ноутбуки и устройства под управлением Chrome OS. В сравнении с 2020 годом поставки выросли на 19,4%, достигнув максимальных показателей за всю историю отрасли.

Аналитики TrendForce прогнозируют, что рост рынка прекратится в 2022 году. Они ожидают, что по итогам этого года будет продано около 238 млн ноутбуков. Таким образом, объём отгрузок в сравнении с 2021 годом сократится на 3,3%.

Пандемия новой коронавирусной инфекции также ранее способствовала росту рынка настольных персональных компьютеров. Однако в третьем квартале 2021 года впервые с начала пандемии было зафиксировано падение продаж мониторов для компьютеров.