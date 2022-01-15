Москва, , 11:42 — REGNUM По сравнению с минувшим годом траты жителей России в сфере торговли и услуг в период новогодних праздников увеличились на 10−12%. Об этом 15 января рассказали эксперты и ретейлеры, передает ТАСС.

С Новым годом! Алексей Колчин, ИА REGNUM

Уточняется, что в нынешнем году жители РФ в новогодние каникулы гораздо чаще стали заказывали готовую еду в ретейле, доставку блюд из общепита и стали больше тратить в заведениях общепита.

При этом, согласно данным аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 48−50 млн кассовых чеков, с более 1,1 млн онлайн-касс в России) объем продаж в заведениях общепита вырос на 24% в денежном выражении и почти в четыре раза — онлайн-продаж.

Также аналитики «Чек Индекса» указали, что из-за адаптации потребителя к новым реалиям розничной торговли (QR-коды, онлайн-заказы, уровень цен) ощутимо возрос спрос на развлечения и услуги культурно-досуговых учреждений, HoReCa-сектора, который превысил уровень 2021 года на 10−12%.

Кроме этого, отмечается, что также выросли продажи в новогодние праздники продуктов, техники и товаров для ремонта, затраты на здоровье и красоту, а также на активный отдых, развлечения и хобби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов исследования сервиса по поиску работы SuperJob стало известно, что около половины жителей России (44%) из-за распространения новой разновидности коронавируса, а также роста цен на товары и услуги вынуждены экономить.