Кызыл, 15 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Первые два носителя штамма коронавируса «Омикрон» выявлены в Туве. Об этом 15 января сообщил глава республики Вячеслав Ховалыг на своей странице в соцсети Instagram.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом «Омикрон». Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений», — написал он в своем сообщении.

Также Ховалыг добавил, что в настоящее время ожидаются результаты остальных анализов из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, в которых выявляют новую разновидность SARS-CoV-2.

При этом ранее в Иркутск из Тувы были направлены биоматериалы шести прибывших из других стран лиц на наличие штамма «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в случае прохождения повторной ревакцинации от COVID-19, то есть делая прививку в третий раз, лучше использовать препарат «Спутник Лайт», однако лицам в возрасте старше 65 лет рекомендуется применять вакцину «Спутник V».