Токио, , 11:14 — REGNUM Помощь в поиске электрического ластика для художников попросил режиссёр-аниматор Хаяо Миядзаки (Япония), следует из сообщения, опубликованного в Twitter студии Ghibli.

Хаяо Миядзаки Darekare.jp

Известный аниматор рисует вручную, для этого ему необходим электрический ластик. Ластик RADIC RE-14 800, которым Миядзаки пользовался много лет, пришел в негодность, найти замену снятому с производства устройству оказалось непросто.

Студия Ghibli, основателем которой является Миядзаки, обратилась к фанатам с просьбой помочь починить испортившийся ластик или найти ему замену:

«В нем не используются батареи, а зарядка осуществляется при помощи подставки, а не зарядного кабеля. Можно ли что-нибудь с этим сделать?»

Поклонники откликнулись на призыв и поделились информацией о похожих моделях ластиков.

Хаяо Миядзаки — известный японский режиссер-аниматор, продюсер, сценарист, писатель и мангака. В 1985 году основал анимационную студию Studio Ghibli. Является автором таких аниме-фильмов, как «Навсикая из Долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками», «Ходячий замок».