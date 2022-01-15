Элиста, 15 января, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Калмыкии, оказавшейся во власти мощного шторма, восстанавливают нарушенное ураганом энергоснабжение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Юг» 15 января.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

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Локальные нарушения электроснабжения выявлены в Сарпинском, Целинном, Кетченеровском районах и Элисте. Непогода спровоцировала обрывы, схлесты проводов и срывы изоляторов. Ремонтные работы в круглосуточном режиме ведут 33 бригады в составе 68 человек и 34 единиц техники.

Порывы линий электропередачи начались 14 января из-за штормового ветра, снегопада и гололёдных отложений, сопровождающихся резким понижением температуры.