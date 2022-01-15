Иркутск, 15 января, 2022, 10:17 — ИА Регнум. На озере Байкал процессы ледообразования вступили в активную фазу. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области. Известно также что в Ольхонском районе в заливах толщина льда составляет от 20 до 40 сантиметров, в проливе Ольхонские ворота — открытая вода. В Слюдянском районе — забереги, в Листвянке — открытая вода.

МЧС РФ Обстановка на Байкале

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«Ледовая обстановка меняется ежедневно. Это следствие резко меняющихся погодных условий. Поэтому при нахождении на льду необходимо помнить о том, что всегда существует риск провала. В выходные дни, когда на водных объектах региона в популярных туристических местах традиционно увеличивается поток отдыхающих, профилактическая работа остается важнейшей мерой по предотвращению происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед», — пояснил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января 2022 года начальник караула отряда охраны Иркутской ГЭС Николай Мальцев спас человека, провалившегося под лёд.

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