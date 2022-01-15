Лондон, , 10:12 — REGNUM Члены семьи герцога Йоркского могут быть допрошены в суде Нью-Йорка (США по делу об изнасиловании, пишет The Times.

Речь идет об экс-жене принца Эндрю, Саре Фергюсон, и двух его дочерях, Евгении и Беатрис. Адвокат истицы Дэвид Бойс уже предложил допросить герцогиню Йоркскую и принцесс, пишет ИА Красная Весна.

Основанием для такого вызова в суд является заявление принца о том, что в тот день, в который он, по словам Вирджинии Джуффре, впервые был с ней, принц на самом деле был на вечеринке со своей дочерью Беатрис. Согласно обвинению, первая интимная встреча принца Эндрю и Вирджинии Джуффре состоялась в 2001 г. в лондонском доме Гилейн Максвелл.

В интервью Newsnight в 2019 г. Эндрю сказал, что в тот день он был с детьми и вспомнил, как взял Беатрис на вечеринку в Pizza Express в Уокинге.

Королева Великобритании Елизавета II лишила принца Эндрю воинских званий, когда стало ясно, что дело все-таки будет рассматриваться в суде. Как заявили в Букингемском дворце, теперь принц будет защищаться не как член королевской семьи, а как частное лицо.