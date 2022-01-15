Каракас, , 10:06 — REGNUM Частично признанный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил 13 января, что Россия «намеревается установить в регионе вооруженное присутствие для ведения пропаганды и дестабилизации региона». Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Хуана Гуайдо OEA — OAS

Лидер заявил, что «России не стоит размещать в Венесуэле какие-либо военные силы», так как «этот маневр не имеет ничего общего с решением таких проблем венесуэльцев, как голод и нужда».

Так Гуайдо ответил на заявление Сергея Рябкова на переговорах в Женеве о том, что «нельзя исключать развертывание российских войск на Кубе и в Венесуэле в случае эскалации напряженности в отношениях с США».

Тем не менее, заявление Гуайдо не говорит ничего о реальной возможности локации российских войск, так как решение об этом, вероятнее всего, будет принимать другой частично признанный президент Николас Мадуро, назвавших Россию «настоящим другом Венесуэлы».

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