Барнаул, 15 января, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 15 января 2022 года, протестирован за сутки 6031 человек, выявлены 310 новых носителей. Это на 21 человек больше, чем накануне, а тестов сделано на 570 меньше. С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 31 больше (всего 6073).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 905 (+92 за сутки) и 89 025 (+185 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных сократилось до 355 человек (за сутки данные не поменяли). Из них 170 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменили).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8406 человек, причём 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 124 078 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 106 597 (+318) человек.

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