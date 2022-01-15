Москва, 15 января, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Рынок новых легковых автомобилей в России по общему объёму продаж сохранил четвёртое место в Европе в 2021 году. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные национальных ассоциаций автопроизводителей Европы.

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Крупнейшим рынком Европы осталась Германия. В 2021 году в этой стране продано 2,622 млн автомобилей. В сравнении с 2020 годом продажи автомобилей в Германии упали на 10,1%.

Рынок Франции в прошлом году показал небольшой рост (+0,5%), общие объёмы продаж по итогам года составили 1,659 млн автомобилей. Третье место по продажам в 2021 году заняла Великобритания, где за год реализовали 1,647 млн автомобилей.

В России за 2021 год продали 1,536 млн легковых автомобилей, что позволило сохранить четвёртое место в Европе. Замкнула пятёрку крупнейших авторынков Европы в 2021 году Италия, где продали 1,456 млн автомобилей.