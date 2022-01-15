Барнаул, 15 января, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 15 января 2022 года не обнародованы данные о вакцинации от коронавируса. Как передаёт оперштаб, «по техническим причинам выгрузка привитых временно невозможна».

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Напомним, по состоянию на 14 января прививки в регионе получили 1 180 000 человек из более двух миллионов жителей. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Из общего числа привитых 53 525 жителей региона получили первую прививку. Число полностью привитых граждан составляло 1 065 950.

Также известно о 60 525 ревакцинированных. Напомним, для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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