Горно-Алтайск, 15 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В Республике Алтай число выявленных случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 25 681. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 31 человека.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлено десять новых носителей. Коронавирус также зарегистрирован у жителей Майминского, Усть-Коксинского, Чемальского и других районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 1, за весь период — 584, в том числе 536 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 28, за весь период — 23 458», — отметили в оперштабе.