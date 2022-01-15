Барнаул, 15 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ обнародовало неблагоприятный прогноз погоды на 16 января. В регионе возможны мокрый снег, метели, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица. Ожидается ветер порывами до 20 м/с.

ИА REGNUM Метель

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«Напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности. При осадках, ухудшающих видимость, следует при движении на автомобиле уменьшить скорость движения до 10−20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с «противотуманками», не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой. Не следует приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения (его водитель может ошибиться и съехать в кювет, увлекая вас за собой), останавливаться на проезжей части, двигаться слишком близко к осевой линии дороги», — отмечают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 и 30 декабря 2021 года ночью и днем в отдельных районах выпал снег, на дорогах возникла сильная гололедица. Ночные температуры составляли местами до минус 16−21°C, дневные — до минус 12 °C.

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