Челябинск, 15 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Челябинской области 14 января обнаружили ещё 199 носителей коронавируса. Среди них один школьник, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили 151 461 случай заражения. Исцелились 141 819 пациентов.

Больных COVID-19 насчитывается 1954 человека. А скончались от ковида ещё шесть пациентов.