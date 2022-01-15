В Челябинской области выявили ещё 199 носителей коронавируса
Челябинск, 15 января, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Челябинской области 14 января обнаружили ещё 199 носителей коронавируса. Среди них один школьник, сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Всего в регионе выявили 151 461 случай заражения. Исцелились 141 819 пациентов.
Больных COVID-19 насчитывается 1954 человека. А скончались от ковида ещё шесть пациентов.