Москва, , 09:09 — REGNUM Здоровье кожи и волос обеспечивает рибофлавин (витамин B2), он же предотвращает старение организма. Об этом рассказала терапевт-гастроэнтеролог Елена Тюльпина в интервью «Пятому каналу».

Все биохимические процессы в организме происходят с участием витаминов группы B, включая B2. Он обладает важным значением для метаболизма белков, углеводов, жиров участвует в синтезе белковых молекул тела и замедляет старение, добавила она.

Продукты, богатые витамином B2: молоко, творог, сыр, яйца, субпродукты, а также грибы и кедровые орехи.

Чтобы установить уровень витамина B2 в организме, врач посоветовала обратиться за помощью к специалистам: на основании результатов анализов медик подбирает пациенту наиболее подходящую дозировку рибофлавина.