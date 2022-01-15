* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:09 — REGNUM Источники среди населения провинции Фарьяб сообщают об аресте Кари Вакиля, одного из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб.

Некоторые родственники Кари Вакиля подтвердили его арест в интервью газете «8 Собх». Человек, близкий к Кари Вакилю, сообщил, что он был арестован в городе Мазари-Шариф около 13:00 в пятницу, 14 января.

По его словам, вместе с командиром талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был арестован еще один человек по имени Кари Исмаил.

Родственники Кари Вакиля добавляют, что его попросили отправиться в Мазари-Шариф под предлогом присутствия на собрании, а затем арестовали.

Также, Накибулла Фаик, бывший губернатор Фарьяба, подтвердил на своей странице в Facebook, что Кари Вакиль арестован.

Между тем недавний арест Махдума Алама Раббани, одного из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб, вызвал широкую реакцию и протесты в этой провинции.

Правительство, возглавляемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще не заняло четкой позиции по этому вопросу, но официальные лица в прошлом заявляли, что они начали процесс чистки своих рядов.