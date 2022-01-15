Женева, Швейцария, 15 января, 2022, 07:21 — ИА Регнум. За последние десять лет число перемещенных лиц в регионе Сахеля увеличилось десятикратно на фоне конфликтов и роста насилия. Об этом 14 января сообщило агентство Maghreb Arabe Press (MAP) со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR).

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В заявлении отмечается, что за указанный период времени количество беженцев в указанном регионе возросло с 217 тыс. до 2,1 млн человек. Большинство из них покинуло территории Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

В UNHCR отмечают, что в этих трех странах наблюдается стремительное ухудшение гуманитарной ситуации. Кроме того, более 500 тыс. человек в Сахеле стали беженцами в 2021 году из-за всплеска насилия со стороны боевиков. Агентство призвало начать «согласованные международные шаги для ликвидации вооруженных конфликтов» в этом регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Международная организация по миграции (IOM) при ООН объявила, что за 11 месяцев 2021 года в ходе миграции между странами погибли 4470 беженцев, а с начала 2014 года число таких смертей превысило 45,4 тысячи.