Амстердам, , 06:30 — REGNUM Правительственная делегация Нидерландов не будет представлена на Олимпиаде, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине. Об этом 14 января передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NTK) со ссылкой на министерство иностранных дел королевства.

Олимпиада Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Власти страны пояснили, что такое решение было приятно в связи с тем, что голландские болельщики не смогут посетить КНР для поддержки своих спортсменов. Правительство королевства также связало указанный шаг с нарушением прав человека в Китае.

Вместе с тем власти королевства отметили, что отказ от присутствия своей делегации на Играх в Пекине не означает, что Амстердам присоединяется к дипломатическому бойкоту Олимпиады, объявленного рядом стран, включая США и Великобританию.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января правительство Дании объявило о том, что не будет отправлять на Олимпийские игры в Китай свою официальную делегацию. Отмечается, что датских спортсменов этот шаг властей не затронет.

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