Буэнос-Айрес, 15 января, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Верхняя палата парламента Аргентины была атакована неизвестными хакерами с использованием вируса-вымогателя. Об этом 15 января сообщила пресс-служба сената в Twitter.

Teknolojihaber.net Хакер

Хакерская атака произошла 12 января в 4:00 (10:00 мск), таким же атакам в последнее время подвергались сайты различных государственных ведомств, судов, крупные компании. Уточняется, что хакеры сумели получить лишь ту информацию, которая и так была в общем доступе.

«К настоящему моменту удалось восстановить большую часть важной информации и изолировать чувствительное оборудование, что позволит нам восстановить работу в ближайшее время», — уточняет пресс-служба сената.

По состоянию на 15 января 02:50 мск сайт оставался недоступен. Отмечается, что атака хакеров затронула и систему видеонаблюдения, расположенную в здании верхней палаты парламента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США призвали Россию судить хакеров из группировки REvil.