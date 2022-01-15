Лондон, 15 января, 2022, 03:18 — ИА Регнум. «Винные пятницы» проводились сотрудниками в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне регулярно во время локдауна, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон присутствовал на них. Об этом 14 января сообщает таблоид The Mirror.

Facebook.com/borisjohnson Борис Джонсон

Отмечается, что Джонсон постоянно посещал вечеринки и призывал участвовать в них всех сотрудников резиденции, чтобы «выпустить пар». По данным таблоида, популярность этих мероприятий была настолько высокой, что персонал приобрёл специальный холодильник для вина и пива за 142 фунта (14,7 тыс. рублей), чтобы алкогольные напитки в нём оставались нужной температуры.

По данным издания, помощники премьера Великобритании постоянно по пятницам посещали магазин Tesco в Вестминстере со специальной сумкой на колёсиках, чтобы заполнить холодильник алкоголем. Эта вечеринка была запланирована в электронных календарях по крайней мере у 50 сотрудников.

«Винные пятницы» всегда были одной из традиций Даунинг-стрит, они проводились с целью помочь сотрудникам расслабиться и отдохнуть после напряжённой недели. Но во время локдауна проведение таких мероприятий было серьёзным нарушением правил.

Расследованием обстоятельств проведения вечеринок с участием Джонсона занимается старшая госслужащая Сью Грей. Сам Джонсон признался, что посещал вечеринку, но якобы лишь для того, чтобы «поблагодарить сотрудников правительства», и присутствовал на ней менее получаса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рейтинг премьера Великобритании Бориса Джонсона достиг антирекорда и ему пророчат отставку в связи со скандалом из-за его участия в «винной вечеринке» во время локдауна.